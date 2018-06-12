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Ким Чен Ын: Мир увидит большие изменения

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын / bloomberg.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время церемонии подписания соглашения с США о денуклеаризации КНДР заявил, что "прошлое останется позади" и мир ждут большие изменения.

Об этом сообщает Bloomberg. Отметим, в Сингапуре проходит исторический саммит КНДР. 12 июня Ким Чен Ын и Дональд Трамп провели первую встречу с глазу на глаз (присутствовали только переводчики). Основной темой разговора северокорейского и американского лидеров было ядерное разоружение Корейского полуострова.

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На этой исторической встрече сегодня мы решили оставить прошлое позади и подписать этот исторический документ. Мир увидит большие изменения,
– заявил Ким Чен Ын.

Севернокорейский лидер также поблагодарил президента США Дональду Трампа за то, что встреча таки состоялась.

U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un sign a "very important" and "comprehensive" document that will reshape ties https://bloom.bg/2yczpKH

Опубліковано Bloomberg 11 червня 2018 р.

 

Как сообщает газета Straits Times, во время встречи с Трампом Ким Чен Ын заявил, что готов тесно сотрудничать с США, хотя это будет нелегко.

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"Нам было нелегко приехать сюда. Было прошлое, которое держало нас за лодыжки, и ложные предубеждения и подходы, которые закрывали порой наши глаза и уши. Мы преодолели все это, и мы находимся сейчас здесь", – заявил Ким Чен Ын.

Что такое денуклеаризация?
Это устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и составлять атомное оружие.

Теги: Ким Чен Ын Дональд Трамп Сингапур Новости политики Новости США КНДР Ядерная безопасность
Источник: 24 канал
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