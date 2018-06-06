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Эксперты назвали сумму, которая нужна для денуклеаризации КНДР

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Ликвидация ядерной программы продлится в течение 10 лет и будет стоить 20 миллиардов долларов
Ликвидация ядерной программы продлится в течение 10 лет и будет стоить 20 миллиардов долларов / theimgpic

Ликвидация ядерной программы продлится в течение 10 лет и будет стоить 20 миллиардов долларов. Такие подсчеты озвучили эксперты по контролю вооружений.

Но о таких условиях можно будет говорить только если на саммите в Сингапуре 12 июня будет достигнуто соглашение по этому вопросу, пишет Голос Америки.

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"Трудная задача еще не началось, и она требует постоянного внимания со стороны Соединенных Штатов, Южной Кореи, Японии, Китая и Северной Кореи. Это будет многолетний процесс", – сказал исполнительный директор Ассоциации по контролю вооружений Дэрил Кимболл.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран.

Впоследствии, госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли координировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны Пхеньяна.

Уже 25 мая в Пентагоне заявили, что возобновили диалог с Северной Кореей, и выразили уверенность, что встреча между Трампом и Ким Чен Ыном все же состоится 12 июня.


 

Теги: Ядерная безопасность Ядерная энергетика КНДР Деньги
Источник: 24 Канал
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