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Госсекретарь США объяснил решение Трампа отменить совместный саммит с КНДР

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Помпео объяснил, почему Трамп отменил исторический саммит с КНДР
Помпео объяснил, почему Трамп отменил исторический саммит с КНДР / wjla.com

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему глава Белого дома отменил встречу с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом пишет Reuters.

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Плохая сделка для нас – не вариант. Американский народ ожидает от нас правильных шагов,
– подчеркнул Помпео.

По словам госсекретаря, США и КНДР не смогли координировать подготовку саммита из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны КНДР.

"Мы не имели возможности провести подготовительные работы между нашими двумя командами, которые необходимы для успешного проведения саммита", – сказал Помпео.

К слову, источники издания в Белом доме назвали другую причину такого решения. Так, официальная представительница Белого дома заявила, что угроза ядерного конфликта является главным фактором отмены президентом США саммита.

"Представители Северной Кореи фактически угрожали ядерной войной в своем заявлении, обнародованном минувшей ночью. В этих условиях ни один саммит не может быть успешным ", – сказала она.

Добавим, что ранее Северная Корея пригрозила сорвать встречу с американским президентом Дональдом Трампом. В Пхеньяне заявили, что если переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном будут сорваны, то США и КНДР могут возобновить ядерное противостояние.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил исторический саммит между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие лидеры обеих стран. Такое решение глава Белого дома описал в письме к лидеру КНДР. Позже Трамп отметил, что собирается продолжить жесткие санкции против Северной Кореи для денуклеаризации полуострова.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Майк Помпео Новости США КНДР Ким Чен Ын
Источник: 24 Канал
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