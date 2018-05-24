Трамп отменил долгожданную встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Исторический саммит между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын так и не произойдет. Ранее это мероприятие было запланировано в Сингапуре, состояться оно должно было 12 июня.

Об этом заявил хозяин Белого дома в письме к главе КНДР.

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В послании, в частности, отмечается, что Вашингтон и Пхеньян долго обсуждали встречу лидеров двух стран, которая должна была пройти 12 июня в Сингапуре.

"Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, после ваших последних заявлений, в которых чувствовалась открытая враждебность, я считаю неуместным проведение этого саммита. Встреча в Сингапуре не произойдет", – заявил Трамп.

Политик также отметил, что КНДР неоднократно вспоминала о своем ядерном потенциале.

"Вы говорите о возможности своего ядерного оружия, но наши возможности настолько велики, что я молю Бога о том, чтобы мы его никогда не использовали", – подчеркнул американский президент.

В то же время лидер США подчеркнул важность налаживания диалога с КНДР и поблагодарил за освобождение американских заложников. По его словам, это был "хороший жест".

"Когда-нибудь я надеюсь встретиться с вами. Если вы измените свои подходы и захотите встретиться, не стесняйтесь – звоните, пишите. Сейчас весь мир и КНДР в частности лишились отличного шанса на мир и будущее процветание. Эта упущенная возможность – поистине печальный момент для мировой истории", – добавил он.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018

Напомним, планировалось, что президент США Дональд Трамп официально встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Впоследствии власти Северной Кореи пригрозили отменить саммит с лидером Соединенных Штатов, если те продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.