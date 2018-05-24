КНДР підірвала єдиний ядерний полігон: на демонтаж впустили журналістів
У Північній Кореї відзвітували про демонтаж полігону для ядерних випробувань, що розташовувався на півночі КНДР.
Як інформує BBC, демонтаж відбувся 24 травня.
Читайте також: КНДР озвучила суму за кожного журналіста, який хоче висвітлити демонтаж ядерного полігону
Тунелі до єдиного ядерного полігону в країні були підірвані. Окрім тунелів, вибухами демонтували наземні пункти спостереження, охоронні споруди і низка технічних об'єктів.
В мережі публікують фото вибухів.
КНДР демонтувала ядерний полігон
Що цікаво, до спостереження за процесом демонтажу були допущені журналісти зі США, Великобританії, Росії, Китаю та Південної Кореї, проте не допустили експертів.
За словами кореспондента Sky News, який був на церемонії закриття полігону, на території полігону було здійснено "величезний вибух".
"Був величезний вибух, пил посипалася на нас, нас обвіяла теплова хвиля. Було дуже голосно", - розповів журналіст телеканалу Том Чешир.
Він додав, що журналістам дозволили спостерігати за цим процесом із відстані приблизно у півкілометра.
Дивіться відео демонтажу ядерного полігону КНДР:
До слова, раніше влада КНДР пригрозила скасувати саміт з президентом США Дональдом Трампом, якщо у Вашингтоні продовжать вимагати денуклеаризації Корейського півострова в односторонньому порядку.