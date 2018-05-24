КНДР підірвала єдиний ядерний полігон: на демонтаж впустили журналістів

У Північній Кореї відзвітували про демонтаж полігону для ядерних випробувань, що розташовувався на півночі КНДР.

Як інформує BBC, демонтаж відбувся 24 травня.

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Тунелі до єдиного ядерного полігону в країні були підірвані. Окрім тунелів, вибухами демонтували наземні пункти спостереження, охоронні споруди і низка технічних об'єктів.

В мережі публікують фото вибухів.



КНДР демонтувала ядерний полігон

Що цікаво, до спостереження за процесом демонтажу були допущені журналісти зі США, Великобританії, Росії, Китаю та Південної Кореї, проте не допустили експертів.

BREAKING: North Korea declares its nuclear test site at Punggye-ri closed, journalists report a "huge explosion" took place and blew an observation tower "to smithereens." But no images yet. https://t.co/sifh9yZW0e pic.twitter.com/7GUfMzDN6N — Anna Fifield (@annafifield) 24 травня 2018 р.

It felt appropriate to set this picture of the destruction of the cooling tower at Yongbyon as my desktop background for the day. A key part of the historical background for today's events at Punggye-ri. pic.twitter.com/3Bp8elDWvJ — Andrea Berger (@AndreaRBerger) 24 травня 2018 р.

За словами кореспондента Sky News, який був на церемонії закриття полігону, на території полігону було здійснено "величезний вибух".

"Був величезний вибух, пил посипалася на нас, нас обвіяла теплова хвиля. Було дуже голосно", - розповів журналіст телеканалу Том Чешир.

Він додав, що журналістам дозволили спостерігати за цим процесом із відстані приблизно у півкілометра.

Дивіться відео демонтажу ядерного полігону КНДР:

До слова, раніше влада КНДР пригрозила скасувати саміт з президентом США Дональдом Трампом, якщо у Вашингтоні продовжать вимагати денуклеаризації Корейського півострова в односторонньому порядку.