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КНДР впустить південнокорейських журналістів на ядерний полігон

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Журналістів з Південної Кореї впустять на полігон Північної
Журналістів з Південної Кореї впустять на полігон Північної / Unsplash

Журналістам із Південної Кореї дозволили відвідати ядерний полігон північного сусіда.

Про це повідомляє Reuters.

Відвідати полігони у Пунгері зможуть затверджені КНДР журналісти. Імен журналістів, яким дозволили потрапити на полігон наразі не назвали.

Також не оголосили і дати візитку.

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Наразі журналісти різних світових ЗМІ прибули у Вонсан та очікують на тур до полігону. Втім серед них не було журналістів Південної Кореї – їх на полігон раніше впускати відмовлялись.

Нагадаємо, влада Північної Кореї пригрозила скасувати саміт з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, якщо ті продовжать вимагати денуклеаризації Корейського півострова в односторонньому порядку.

Теги: КНДР Південна Корея Медіа
Джерело: 24 Канал
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