КНДР впустить південнокорейських журналістів на ядерний полігон
Журналістам із Південної Кореї дозволили відвідати ядерний полігон північного сусіда.
Про це повідомляє Reuters.
Відвідати полігони у Пунгері зможуть затверджені КНДР журналісти. Імен журналістів, яким дозволили потрапити на полігон наразі не назвали.
Також не оголосили і дати візитку.
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Наразі журналісти різних світових ЗМІ прибули у Вонсан та очікують на тур до полігону. Втім серед них не було журналістів Південної Кореї – їх на полігон раніше впускати відмовлялись.
Нагадаємо, влада Північної Кореї пригрозила скасувати саміт з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, якщо ті продовжать вимагати денуклеаризації Корейського півострова в односторонньому порядку.
Джерело: 24 Канал
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