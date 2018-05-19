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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

КНДР не допустила журналістів із Південної Кореї на закриття ядерного полігону

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Південнокорейським журналістам, які хотіли висвітлювати демонтаж ядерного полігону у КНДР, відмовили у візах
Південнокорейським журналістам, які хотіли висвітлювати демонтаж ядерного полігону у КНДР, відмовили у візах / nymag.com

Влада Північної Кореї відмовила журналістам із Південної Кореї у висвітленні закриття ядерного полігону у Пхунгері.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на заяву південнокорейського міністерства з об'єднання.

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Зазначається, що у Південній Кореї спробували через канал зв'язку в Пханмунджомі передати КНДР список журналістів, проте північнокорейська сторона його не прийняла. 

До цього Пхеньян запрошував чотирьох репортерів для освітлення закриття ядерного полігону Пхунгері.

Нагадаємо, влада Північної Кореї пригрозила скасувати саміт з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, якщо ті продовжать вимагати денуклеаризації Корейського півострова в односторонньому порядку.

 

Теги: Новини політики КНДР Південна Корея Ядерна безпека журналісти
Джерело: 24 Канал
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