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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Радник Трампа запропонував зґвалтувати і убити Кім Чен Ина, – Яковина про лівійський сценарій

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Джон Болтон
Джон Болтон / gazeta.ru

Запланована зустріч американського президента Дональда Трампа з його північнокорейським колегою Кім Чен Ином опинилась під загрозою через необачні висловлювання радника Трампа Джона Болтона.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" заявив міжнародний оглядач Іван Яковина. 

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Він наголошує, що у той час, як "президент США помітно роздувався від гордості" через майбутню зустріч з Кім Чен Ином, новий радник Трампа "все зіпсував своїм довгим язиком".

У своїх публічних виступах Трамп барвисто розписував, який він сильний лідер і чудовий перемовник. Сенс промов там такий: мовляв, спочатку він змусив Кім Чен Ина піти на переговори, а потім домігся від нього ядерного роззброєння. Північнокорейці на все це дивилися з підозрою, але не заперечували. Але в останні дні все змінилося, і запланована зустріч виявилася під загрозою зриву. А винен у цьому новий радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. А точніше – його довгий язик,
– зазначив Яковина. 

Журналіст відверто здивувався "пропозиції" Болтона.

"Зазвичай під час конструктивних мирних переговорів люди не обіцяють зловити свого партнера, катувати його, зґвалтувати держаком від лопати, а потім пристрелити і закопати в невідомому місці. Болтон же пообіцяв лідеру КНДР зробити з ним саме це", – підкреслив він.

Йдеться про один з виступів політика у телеефірі, під час якого він заявив, що ядерне роззброєння Північної Кореї відбуватиметься за лівійським сценарієм.

Для тих, хто забув, що це означає, нагадаю. На початку 2000-х років США умовили лівійського диктатора Муаммара Каддафі відмовитися від створення ядерної бомби. Той в американські гарантії безпеки повірив, свою атомну програму закрив. Молодець, звичайно. Але! Через кілька років з ним сталося все вищеописане. За допомогою США його зловили, зґвалтували, убили і закопали. Тепер Болтон абсолютно відкрито пропонує все те ж саме Кім Чен Ину,
– додав Яковина. 

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 18 травня 2018

До слова, 27 квітня відбулася історична зустріч між лідерами Південної та Північної Корей Му Чже Іном і Кім Чен Ином відповідно. Сторони, зокрема, підписали декларацію про встановлення миру та припинення будь-яких ворожих дій один до одного, а також домовилися про повну денуклеаризацію Корейського півострова.

Окрім того, у США та Пхеньяні готуються до майбутньої зустрічі глави КНДР та президента США Дональда Трампа, яка може відбутися у червні у Сінгапурі. 

Теги: Новини політики Новини США КНДР Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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