Південна Корея хоче стати посередником між США і КНДР

Південна Корея прагне стати посередником між Сполученими Штатами та Північною Кореєю заради проведення історичної зустрічі президента Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Про це повідомили в адміністрації південнокорейського президента.

Як повідомили у Синьому домі (адміністрація президента Південної Кореї – 24 канал), уряд країни або президент мають намір активніше виконувати "роль посередника" за допомогою різних каналів зв'язку між Південною Кореєю, США та Північною Кореєю, пише Reuters.

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Зазначається, що 22 травня під час саміту в Білому домі Трамп прийматиме президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Вони обидва очікують обговорення майбутньої зустрічі між Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Ми бачили заяви та відповіді КНДР і США і певні, що обидві сторони мають серйозне та відповідальне ставлення до переговорів,

– повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, влада Північної Кореї пригрозила скасувати саміт з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, якщо ті продовжать вимагати денуклеаризації Корейського півострова в односторонньому порядку.