Южная Корея хочет стать посредником между США и КНДР
Южная Корея стремится стать посредником между Соединенными Штатами и Северной Кореей ради проведения исторической встречи президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом сообщили в администрации южнокорейского президента.
Как сообщили в Синем доме (администрация президента Южной Кореи – 24 Канал), правительство страны или президент намерены активнее выполнять "роль посредника" с помощью различных каналов связи между Южной Кореей, США и Северной Кореей, пишет Reuters.
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Отмечается, что 22 мая во время саммита в Белом доме Трамп будет принимать президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Они оба ожидают обсуждения будущей встречи между Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Мы видели заявления и ответы КНДР и США и уверены, что обе стороны имеют серьезное и ответственное отношение к переговорам,
– сообщили в администрации.
Напомним, власти Северной Кореи пригрозили отменить саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, если те продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.