02:32
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
22°C 12°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
  • вторник
    21°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Советник Трампа предложил изнасиловать и убить Ким Чен Ына, – Яковина о ливийском сценарии

105 Читати новину українською
Джон Болтон
Джон Болтон / gazeta.ru

Запланированная встреча американского президента Дональда Трампа с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном оказалась под угрозой из-за опрометчивых высказываний советника Трампа Джона Болтона.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" заявил международный обозреватель Иван Яковина.

Читайте также: Южная Корея хочет стать посредником между США и КНДР

Он отмечает, что в то время, как "президент США заметно раздувался от гордости" за предстоящую встречу с Ким Чен Ыном, новый советник Трампа "все испортил своим длинным языком".

В своих публичных выступлениях Трамп красочно расписывал, какой он сильный лидер и отличный переговорщик. Смысл речей там такой: мол, сначала он заставил Ким Чен Ына пойти на переговоры, а потом добился от него ядерного разоружения. Северокорейцы на все это смотрели с подозрением, но не возражали. Но в последние дни все изменилось, и запланированная встреча оказалась под угрозой срыва. А виноват в этом новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. А точнее – его длинный язык,
– отметил Яковина.

Журналист откровенно удивился "предложению" Болтона.

"Обычно во время конструктивных мирных переговоров люди не обещают поймать своего партнера, пытать его, изнасиловать черенком от лопаты, а потом пристрелить и закопать в неизвестном месте. Болтон же пообещал лидеру КНДР сделать с ним именно это", – подчеркнул он.

Речь идет об одном из выступлений политика в телеэфире, во время которого он заявил, что ядерное разоружение Северной Кореи будет происходить по ливийскому сценарию.

Для тех, кто забыл, что это означает, напомню. В начале 2000-х годов США уговорили ливийского диктатора Муаммара Каддафи отказаться от создания ядерной бомбы. Тот в американские гарантии безопасности поверил, свою атомную программу закрыл. Молодец, конечно. Но! Через несколько лет с ним произошло все вышеописанное. С помощью США его поймали, изнасиловали, убили и закопали. Теперь Болтон совершенно открыто предлагает все то же самое Ким Чен Ыну,
– добавил Яковина.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 18 мая 2018

К слову, 27 апреля состоялась историческая встреча между лидерами Южной и Северной Корей М Чжэ Ином и Ким Чен Ыном соответственно. Стороны, в частности, подписали декларацию об установлении мира и прекращения любых враждебных действий друг к другу, а также договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, в США и Пхеньяне готовятся к предстоящей встрече главы КНДР и президента США Дональда Трампа, которая может состояться в июне в Сингапуре.

Теги: Новости политики Ким Чен Ын КНДР Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук