Советник Трампа предложил изнасиловать и убить Ким Чен Ына, – Яковина о ливийском сценарии

Запланированная встреча американского президента Дональда Трампа с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном оказалась под угрозой из-за опрометчивых высказываний советника Трампа Джона Болтона.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" заявил международный обозреватель Иван Яковина.

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Он отмечает, что в то время, как "президент США заметно раздувался от гордости" за предстоящую встречу с Ким Чен Ыном, новый советник Трампа "все испортил своим длинным языком".

В своих публичных выступлениях Трамп красочно расписывал, какой он сильный лидер и отличный переговорщик. Смысл речей там такой: мол, сначала он заставил Ким Чен Ына пойти на переговоры, а потом добился от него ядерного разоружения. Северокорейцы на все это смотрели с подозрением, но не возражали. Но в последние дни все изменилось, и запланированная встреча оказалась под угрозой срыва. А виноват в этом новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. А точнее – его длинный язык,

– отметил Яковина.

Журналист откровенно удивился "предложению" Болтона.

"Обычно во время конструктивных мирных переговоров люди не обещают поймать своего партнера, пытать его, изнасиловать черенком от лопаты, а потом пристрелить и закопать в неизвестном месте. Болтон же пообещал лидеру КНДР сделать с ним именно это", – подчеркнул он.

Речь идет об одном из выступлений политика в телеэфире, во время которого он заявил, что ядерное разоружение Северной Кореи будет происходить по ливийскому сценарию.

Для тех, кто забыл, что это означает, напомню. В начале 2000-х годов США уговорили ливийского диктатора Муаммара Каддафи отказаться от создания ядерной бомбы. Тот в американские гарантии безопасности поверил, свою атомную программу закрыл. Молодец, конечно. Но! Через несколько лет с ним произошло все вышеописанное. С помощью США его поймали, изнасиловали, убили и закопали. Теперь Болтон совершенно открыто предлагает все то же самое Ким Чен Ыну,

– добавил Яковина.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 18 мая 2018

К слову, 27 апреля состоялась историческая встреча между лидерами Южной и Северной Корей М Чжэ Ином и Ким Чен Ыном соответственно. Стороны, в частности, подписали декларацию об установлении мира и прекращения любых враждебных действий друг к другу, а также договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, в США и Пхеньяне готовятся к предстоящей встрече главы КНДР и президента США Дональда Трампа, которая может состояться в июне в Сингапуре.