Загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. Ввечері в понеділок, 15 квітня, повідомили про те, що Росія знову запустили "Шахеди". 24 Канал наголошує, якщо у вашій області оголосили повітряну тривогу – негайно переходьте до укриття і не покидайте його до відбою. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою.
Повітряні сили ЗСУ попередили українців про нові групи "Шахедів".
Так, відомо про групу "Шахедів" на Дніпропетровщині, що рухається на північ.
Також ворожі БпЛА на сході Кіровоградщини – у напрямку Дніпропетровщини.
Ще одна нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
Нова група ворожих "Шахедів" з півдня на Миколаївщину.
В Повітряних силах повідомили про нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Дніпропетровщину.
Там також зазначили про групу "Шахедів" з півночі Херсонщини – на північ Миколаївщини, курсом на північний захід.
Група "Шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на захід.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА в Херсонській та Миколаївській області.