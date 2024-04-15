Загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. Ввечері в понеділок, 15 квітня, повідомили про те, що Росія знову запустили "Шахеди". 24 Канал наголошує, якщо у вашій області оголосили повітряну тривогу – негайно переходьте до укриття і не покидайте його до відбою. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою.

21:54, 15 квітня Повітряні сили ЗСУ попередили українців про нові групи "Шахедів". Так, відомо про групу "Шахедів" на Дніпропетровщині, що рухається на північ.

Також ворожі БпЛА на сході Кіровоградщини – у напрямку Дніпропетровщини.

Ще одна нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

Нова група ворожих "Шахедів" з півдня на Миколаївщину.

21:31, 15 квітня В Повітряних силах повідомили про нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Дніпропетровщину. Там також зазначили про групу "Шахедів" з півночі Херсонщини – на північ Миколаївщини, курсом на північний захід.

21:17, 15 квітня Група "Шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на захід.