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КНДР впустит южнокорейских журналистов на ядерный полигон

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Журналистов из Южной Кореи впустят на полигон Северной
Журналистов из Южной Кореи впустят на полигон Северной / Unsplash

Журналистам из Южной Кореи разрешили посетить ядерный полигон северного соседа.

Об этом сообщает Reuters.

Посетить полигоны в Пунгэри смогут утверждены КНДР журналисты. Имен журналистов, которым позволили попасть на полигон пока не назвали.

Также не объявили и дать визитку.

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Сейчас журналисты различных мировых СМИ прибыли в Вонсан и ожидают тур к полигону. Впрочем среди них не было журналистов Южной Кореи – их на полигон раньше впускать отказывались.

Напомним, власти Северной Кореи пригрозили отменить саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, если те продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.

Теги: Южная Корея КНДР Медиа
Источник: 24 Канал
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