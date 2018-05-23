КНДР впустит южнокорейских журналистов на ядерный полигон

Журналистам из Южной Кореи разрешили посетить ядерный полигон северного соседа.

Об этом сообщает Reuters.

Посетить полигоны в Пунгэри смогут утверждены КНДР журналисты. Имен журналистов, которым позволили попасть на полигон пока не назвали.

Также не объявили и дать визитку.

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Сейчас журналисты различных мировых СМИ прибыли в Вонсан и ожидают тур к полигону. Впрочем среди них не было журналистов Южной Кореи – их на полигон раньше впускать отказывались.

Напомним, власти Северной Кореи пригрозили отменить саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, если те продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.