КНДР взорвала единственный ядерный полигон: на демонтаж пустили журналистов
В Северной Корее отчитались о демонтаже полигона для ядерных испытаний, который располагался на севере КНДР.
Как информирует BBC, демонтаж состоялся 24 мая.
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Туннели к единому ядерному полигону в стране были взорваны. Кроме тоннелей, взрывами демонтировали наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и ряд технических объектов.
В сети публикуют фото взрывов.
КНДР демонтировала ядерный полигон
Что интересно, к наблюдению за процессом демонтажа были допущены журналисты из США, Великобритании, России, Китая и Южной Кореи, однако не допустили экспертов.
По словам корреспондента Sky News, который был на церемонии закрытия полигона, на территории полигона был осуществлен "огромный взрыв".
"Был огромный взрыв, пыль посыпалась на нас, нас обдула тепловая волна. Было очень громко", – рассказал журналист телеканала Том Чешир.
Он добавил, что журналистам позволили наблюдать за этим процессом с расстояния примерно в полкилометра.
Смотрите видео демонтажа ядерного полигона КНДР:
К слову, ранее власти КНДР пригрозили отменить саммит с президентом США Дональдом Трампом, если в Вашингтоне продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.