КНДР взорвала единственный ядерный полигон: на демонтаж пустили журналистов

В Северной Корее отчитались о демонтаже полигона для ядерных испытаний, который располагался на севере КНДР.

Как информирует BBC, демонтаж состоялся 24 мая.

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Туннели к единому ядерному полигону в стране были взорваны. Кроме тоннелей, взрывами демонтировали наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и ряд технических объектов.



В сети публикуют фото взрывов.



КНДР демонтировала ядерный полигон

Что интересно, к наблюдению за процессом демонтажа были допущены журналисты из США, Великобритании, России, Китая и Южной Кореи, однако не допустили экспертов.

BREAKING: North Korea declares its nuclear test site at Punggye-ri closed, journalists report a "huge explosion" took place and blew an observation tower "to smithereens." But no images yet. https://t.co/sifh9yZW0e pic.twitter.com/7GUfMzDN6N — Anna Fifield (@annafifield) 24 травня 2018 р.

It felt appropriate to set this picture of the destruction of the cooling tower at Yongbyon as my desktop background for the day. A key part of the historical background for today's events at Punggye-ri. pic.twitter.com/3Bp8elDWvJ — Andrea Berger (@AndreaRBerger) 24 травня 2018 р.

По словам корреспондента Sky News, который был на церемонии закрытия полигона, на территории полигона был осуществлен "огромный взрыв".



"Был огромный взрыв, пыль посыпалась на нас, нас обдула тепловая волна. Было очень громко", – рассказал журналист телеканала Том Чешир.



Он добавил, что журналистам позволили наблюдать за этим процессом с расстояния примерно в полкилометра.

Смотрите видео демонтажа ядерного полигона КНДР:

К слову, ранее власти КНДР пригрозили отменить саммит с президентом США Дональдом Трампом, если в Вашингтоне продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.