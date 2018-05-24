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Трамп собирается продолжить жесткие санкции против КНДР

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Трамп жесткими санкциями потребует от КНДР полной денуклеаризации Корейского полуострова
Трамп жесткими санкциями потребует от КНДР полной денуклеаризации Корейского полуострова / sputnik-news.ee

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается продолжить политику максимального давления на Северную Корею, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом глава Белого дома сообщил сразу после отмены встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня во Сингапуре, сообщает в Twitter издание Associated Press.

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Трамп сказал, что продолжит максимальное давление на Северную Корею в этом вопросе.

Напомним, исторический саммит между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын так и не произойдет. Об этом 24 мая заявил хозяин Белого дома в письме к главе КНДР.

Ранее планировалось, что президент США Дональд Трамп официально встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Впоследствии власти Северной Кореи пригрозили отменить саммит с лидером Соединенных Штатов, если те продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Ким Чен Ын КНДР Новости США
Источник: 24 канал
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