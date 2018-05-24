Трамп собирается продолжить жесткие санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается продолжить политику максимального давления на Северную Корею, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом глава Белого дома сообщил сразу после отмены встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня во Сингапуре, сообщает в Twitter издание Associated Press.

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Трамп сказал, что продолжит максимальное давление на Северную Корею в этом вопросе.

BREAKING: Trump says `maximum pressure campaign will continue' against North Korea. — The Associated Press (@AP) 24 мая 2018 г.

Напомним, исторический саммит между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын так и не произойдет. Об этом 24 мая заявил хозяин Белого дома в письме к главе КНДР.

Ранее планировалось, что президент США Дональд Трамп официально встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Впоследствии власти Северной Кореи пригрозили отменить саммит с лидером Соединенных Штатов, если те продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.