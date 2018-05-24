20:22
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 16°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Трамп збирається продовжити жорсткі санкції проти КНДР

79 Читать новость на русском
Трамп жорсткими санкціями вимагатиме від КНДР повної денуклеаризації Корейського півострова
Трамп жорсткими санкціями вимагатиме від КНДР повної денуклеаризації Корейського півострова / sputnik-news.ee

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається продовжити політику максимального тиску на Північну Корею, щоб домогтися повної денуклеаризації Корейського півострова.

Про це очільник Білого дому повідомив одразу після скасування зустрічі із північнокорейським лідером Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня у Сингапурі, повідомляє у Twitter видання Associated Press.

Читайте також: "Кривава Джина", або кого злякалася Росія?

Трамп сказав, що продовжить максимальний тиск на Північну Корею в цьому питанні.

Нагадаємо, історичний саміт між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн Дональд Трамп і Кім Чен Ин так і не відбудеться. Про це 24 травня заявив господар Білого дому у листі до очільника КНДР.

Раніше планувалося, що президент США Дональд Трамп офіційно зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином 12 червня у Сингапурі. Згодом влада Північної Кореї пригрозила скасувати саміт з лідером Сполучених Штатів, якщо ті продовжать вимагати денуклеаризації Корейського півострова в односторонньому порядку.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп КНДР Кім Чен Ин
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
сьогодні, 20:02 Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
Євгенія Мазур 297
Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
сьогодні, 19:35 Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
137
сьогодні, 19:02 "Кривава Джина", або кого злякалася Росія?
Наталія Лебідь 2910
Почему так трудно победить коррупцию
сьогодні, 18:00 Почему так трудно победить коррупцию
Павло Казарін 163
сьогодні, 17:00 "Потьомкінський" Антикорупційний Суд – за яких умов нема сенсу у його створенні
Святослав Вакарчук 290
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук