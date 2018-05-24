Трамп збирається продовжити жорсткі санкції проти КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається продовжити політику максимального тиску на Північну Корею, щоб домогтися повної денуклеаризації Корейського півострова.

Про це очільник Білого дому повідомив одразу після скасування зустрічі із північнокорейським лідером Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня у Сингапурі, повідомляє у Twitter видання Associated Press.

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Трамп сказав, що продовжить максимальний тиск на Північну Корею в цьому питанні.

BREAKING: Trump says `maximum pressure campaign will continue' against North Korea. — The Associated Press (@AP) 24 мая 2018 г.

Нагадаємо, історичний саміт між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн Дональд Трамп і Кім Чен Ин так і не відбудеться. Про це 24 травня заявив господар Білого дому у листі до очільника КНДР.

Раніше планувалося, що президент США Дональд Трамп офіційно зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином 12 червня у Сингапурі. Згодом влада Північної Кореї пригрозила скасувати саміт з лідером Сполучених Штатів, якщо ті продовжать вимагати денуклеаризації Корейського півострова в односторонньому порядку.