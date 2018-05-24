"Кривава Джина", або кого злякалася Росія?

В понеділок, 21 травня, до присяги була приведена нова директорка ЦРУ Джина Хаспел.

Церемонія відбувалася в штаб-квартирі спецслужби в Ленглі в присутності президента США Дональда Трампа.

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Джина Хаспел прослужила в цьому агентстві 30 років, продемонструвавши неабиякий хист і відданість. Ніхто в цій країні не має кращу кваліфікацію для цієї ключової посади, ніж ви. Ви живете в ЦРУ, ви живете ЦРУ, ви дихаєте ЦРУ, і тепер ви очолите ЦРУ, мої вітання, – заявив Трамп, представляючи присутнім 61-річну Джину.

Послужний список Хаспел й дійсно вражає – вона провела в американській розвідці 33 роки, працювала під прикриттям в тому числі й за кордоном – в Туреччині, країнах центральної Європи та центральної Азії. Підвищення Джини Хаспел пов’язане із тим, що після призначення на посаду держсекретаря США Майка Помпео (котрий змінив відправленого у відставку Рекса Тіллерсона) крісло глави ЦРУ залишалося вакантним.



Джина Хаспел, новий американський "яструб" і за сумісництвом – директор ЦРУ. Надто добре знає Росію, аби не стати русофобом – власне, це визначення їй дають прокремлівські мас-медіа.

Ротація кадрів, таким чином, відбулася. Щоправда, безхмарно все не минулося. В послужному списку Хаспел є доволі похмура сторінка – йдеться про її участь у програмі проведення допитів щодо підозрюваних у скоєнні терактів 11 вересня 2001 року. Характер цих допитів (серед яких імітація утоплення) дозволяє розцінювати їх як тортури. Так, принаймні, пише The Washington Post. Газета інформує, що в п’ятницю, 18 травня, за два дні до офіційного призначення Хаспел заявила про готовність відкликати свою кандидатуру, аби не ставити під сумнів репутацію ЦРУ.

Проте найвагомішим аргументом для самої претендентки стали, мабуть, слова підтримки від президента США Трампа. "Мій дуже поважний кандидат на посаду директора ЦРУ Джина Хаспел потрапила під вогонь, тому що вона була занадто жорсткою відносно терористів. Подумайте про це, у ці дуже небезпечні часи у нас є дуже кваліфікована людина, жінка, відставки якої бажають демократи, тому що вона занадто сувора до терору. Виграй, Джино!", – твітнув Трамп.



Хаспел інкримінують мало чи не особисту участь у тортурах, зокрема, в імітуванні утоплення. Сама ж директорка ЦРУ на сенатських слуханнях заявляє, що розвідка, запобігаючи "теракти проти нашої країни, використовує законні методи".

Сказано – зроблено. Джина виграла, отримавши підтримку Сенату, й розвідку США вперше за всю історію існування ЦРУ очолила жінка. Повз цей факт не змогли спокійно пройти у Росії, хоча справа тут, звісно, не в гендері.

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"Професійний русофоб"

Перші 15 років Хаспел займалася різними операціями, пов'язаними з СРСР. Вона також провела деякий час в одній з країн східної Африки, режим якої орієнтувався на Радянський Союз. З 1998-го по 2000 рік вона працювала у відділі, який займався євразійським напрямком та операціями, пов'язаними з Росією. Як заступник директора ЦРУ Хаспел також займалася взаємодією з британською розвідкою по "справі Скрипаля". Саме вона порекомендувала Трампу видворити з США 60 російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля в Солсбері, – пише "Газета.Ру".

І додає: "Експерти припускають, що після призначення Хаспел на пост глави ЦРУ активність американської розвідки в Росії може підвищитися. Втім, це не виключає і можливості співпраці російських американських спецслужб – наприклад, в сфері боротьби з тероризмом".

Інше російське видання – Regnum.ru – надає слово політологу Геворгу Мірзаяну, котрий заявляє таке. "Можна говорити, що Джина Хаспел – русофоб, але тут ключове слово "професійний". Хаспел – людина, яка бачить РФ такою, якою та є насправді, а не такою, як її представляє ланцюжок впертих американських конгресменів, які намагаються ставитися до РФ так само, як в 1980-і роки минулого століття", – говорить Мірзаян.

Джина Хаспел й справді непогано уявляє, що представляє собою Росія. В офіційній біографії Хаспел не вказується її оперативна робота в Москві і знання російської мови, як і інші деталі. Однак, за інформацією Associated Press, вона працювала там довгий час під прикриттям, так само, як і в Баку та в інших регіонах Центральної Азії. Це відбувалося в період політичної турбулентності і розпаду Радянського Союзу, а також формування нових незалежних держав, що, безперечно, залишається безцінним практичним досвідом для розуміння поточної ситуації в регіоні, передає з Вашингтону кореспондент "Укрінформу" Ярослав Довгопол.

Він також припускає, що досвід Хаспел "відіб'ється на формуванні російського напрямку в діяльності ЦРУ", хоча й додає, що "зараз ситуація для роботи на російському напрямку для ЦРУ залишається непростою після видворення Вашингтоном, а потім і Москвою частини резидентури під дипломатичним прикриттям з посольств і консульств в Росії і США".

Хоча Джині Хаспел не звикати до труднощів. Вона – дочка американського військового льотчика, яка виростала на авіабазах по всьому світові й провела частину дитинства в Кентуккі – південному штаті, відомому своїм низьким рівнем освіти і високим безробіттям. Її перше тривале відрядження в якості офіцера ЦРУ відбулося до Африки, де її оточення складалося в основному з чоловіків, які звикли віддавати накази і домінувати. Хаспел вистояла і через рік після повернення з Африки вирушила до Росії.

"Таким чином, в розпал "рашагейта" і напруженості в російсько-американських відносинах на посаду глави ЦРУ може прийти жорсткий і поінформований щодо правил політичного істеблішменту Вашингтона шпигун. До того ж, жінка – і її номінація в рамках національної розвідки вже історична: до цього Центральним розвідувальним управлінням завжди керували чоловіки. До того ж, вона блискуче володіє російською і турецькою мовами. До неї, наскільки це відомо з відкритих джерел, російську не знав жоден керівник ЦРУ", – резюмує "Русская служба Бі-Бі-Сі".

"Особисто керувала тортурами"

Та якщо російську Хаспел знає, то жалощів, очевидно, не знає зовсім. Принаймні, якщо вірити такий одіозній особистості, як Едвард Сноуден. Відомий викривач спецслужб підтверджує інформацію про те, що новий директор ЦРУ Джина Хаспел брала участь у програмі тортур ув'язнених, які знаходяться в американських в'язницях.

За даними Сноудена, Хаспел особисто віддала наказ про знищення 92 відеокасет, які могли б слугувати доказами тортур. Серед них – побиття вагітної жінки, зґвалтування чоловіка, що відмовився від обіду, і заморожування до смерті закутого у кайдани підозрюваного.

У березні газета New York Times повідомила, що в 2002 році Хаспел спостерігала за тортурами двох підозрюваних в тероризмі і пізніше брала участь у знищенні касет, які підтверджували жорстокі допити в секретній в'язниці в Таїланді. Її ім'я фігурує в надсекретному указі, згідно з яким всі записи тортур повинні бути знищені.

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Подібну інформацію з приводу Хаспел з особливою насолодою смакують росмедіа, які також повідомляють про те, що "у червні 2017 року Європейський центр з конституційних прав і прав людини попросив видати ордер на арешт Хаспел. Приводом стала справа Абу Зубайди, якого 83 рази катували в таємній в'язниці ЦРУ в Таїланді".

"Джину випустили з пляшки" – під таким заголовком вийшов матеріал на сайті російського НТВ. В ньому розповідається про те, як під час сенатських слухань, де обговорювали кандидатуру Хаспел, на питання сенаторки від штату Каліфорнія Камали Харріс, чи вважає Хаспел жорстокі методи допитів аморальними, остання відповіла таке: "Я вважаю, що ЦРУ працює над запобіганням терактів проти нашої країни, використовуючи законні методи".

Шпигунка, яка не любить, але розуміє Росію, вже намітила собі фронт робіт, який обов'язково має бути виконаним в разі її затвердження. Протистояння з Москвою буде продовжено і посилено – на розвідувальному рівні точно, – йдеться у публікації.

Видання також додає, що "навіть відомий русофоб Джон Маккейн" виступав проти кандидатури Хаспел.

"Чим це може обернутися для Росії? Вона яструб, прихильниця жорсткої лінії. Багаторічний діючий співробітник ЦРУ – вовк в овечій шкурі. Її підхід, ймовірно, такий же, як і у колишнього директора ЦРУ Майка Помпео. І ми бачимо, що він робить на посаді держсекретаря", – говориться у статті, котра завершується ремаркою про те, що Джина Хаспел вважає доведеним фактом втручання Росії в американські президентські вибори.



РосЗМІ щедро роздають "компліменти" Джині Хаспел, називаючи її "вовком в овечій шкурі" й зазначаючи, що вона, вочевидь, буде дотримуватися лінії свого попередника Майка Помпео.

І це не єдина її резонансна заява. Хаспел вже включила Росію до переліку найбільш світових загроз. "Перемінна, але все ще смертельна загроза походить від терористів, від дестабілізуючого авантюризму Ірану, від агресивної, іноді жорсткої Росії та від амбіцій Китаю на світовій арені", – сказала вона.

Відтак занепокоєння Росії призначенням Джина Хаспел зрозуміти можна. Але поспівчувати Москві – ні. Навпаки, РФ хочеться привітати із гідним супротивником. Полку яструбів прибуло, подобається це комусь в Кремлі чи ні.

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