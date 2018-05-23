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Луценко з США пояснив, чи платили за зустріч з Трампа з Порошенком

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Юрій Луценко
Юрій Луценко / 24 Канал

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Адміністрація президента категорично спростовує будь-які фінансування зустрічі президентів Петра Порошенка з Дональдом Трампом.

Про це генпрокурор сповістив в ефірі "Голосу Америки".

Також Луценко, який 22 травня полетів у США, висловив жаль, що останнім часом навіть дуже солідні західні видання не користуються принципом збалансованої інформації і не намагаються дізнатися точку зору сторони, про яку вони пишуть.

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"Про запитання про зустріч пана Порошенка і пана Трампа адміністрація президента України вже дала обґрунтовану відповідь. Інформація, поширена BBC в цій заяві, визнана недостовірною, і адміністрація президента категорично спростовує будь-які фінансування зустрічі двох глав держав", – сказав він.

Нагадаємо, напередодні BBC інформував, що зустріч Петра Порошенка з Дональдом Трампом у Білому домі відбулась за сприяння адвоката американського президента, який отримав за це немалу винагороду.

За даними видання, адвокат президента США Майкл Коен отримав щонайменше 400 тисяч доларів за допомогу в організації першої зустрічі президента України Петра Порошенка та Дональда Трампа, що відбулась у червні 2017 року.

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Петро Порошенко Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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