Юрій Луценко летить у Нью-Йорк: фото
Генеральний прокурор Юрій Луценко 22 травня збирається летіти у Нью-Йорк.
Про це у Facebook написала його речниця Лариса Сарган.
"В аеропорту Стамбула при реєстрації на рейс до Нью-Йорка помічений чоловік, схожий на Генпрокурора Юрія Луценка", – "покепкувала" вона.
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Причини відльоту генпрокурора до США вона пообіцяла розкрити завтра, 23 травня.
Джерело: 24 Канал
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