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Юрій Луценко летить у Нью-Йорк: фото

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Юрій Луценко
Юрій Луценко / 24 Канал

Генеральний прокурор Юрій Луценко 22 травня збирається летіти у Нью-Йорк.

Про це у Facebook написала його речниця Лариса Сарган.

"В аеропорту Стамбула при реєстрації на рейс до Нью-Йорка помічений чоловік, схожий на Генпрокурора Юрія Луценка", – "покепкувала" вона.

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Причини відльоту генпрокурора до США вона пообіцяла розкрити завтра, 23 травня.

 

Теги: Новини України Юрій Луценко ГПУ
Джерело: 24 Канал
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