Юрий Луценко летит в Нью-Йорк

Генеральный прокурор Юрий Луценко 22 мая собирается лететь в Нью-Йорк.

Об этом в Facebook написала его пресс-секретарь Лариса Сарган.



"В аэропорту Стамбула при регистрации на рейс в Нью-Йорк замечен человек, похожий на генпрокурора Юрия Луценко", – "пошутила" она.

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Причины отлета генпрокурора в США она пообещала раскрыть завтра, 23 мая.