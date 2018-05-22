Юрий Луценко летит в Нью-Йорк
Генеральный прокурор Юрий Луценко 22 мая собирается лететь в Нью-Йорк.
Об этом в Facebook написала его пресс-секретарь Лариса Сарган.
"В аэропорту Стамбула при регистрации на рейс в Нью-Йорк замечен человек, похожий на генпрокурора Юрия Луценко", – "пошутила" она.
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Причины отлета генпрокурора в США она пообещала раскрыть завтра, 23 мая.
Источник: 24 Канал
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