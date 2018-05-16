Луценко хочет создать новую партию: детали
Генеральный прокурор Юрий Луценко хотел бы, чтобы в Украине появилась новая правоцентристская партия.
Об этом генпрокурор рассказал в интервью "Интерфакс".
По словам Луценко, такая партия должна стать провайдером плана европейских реформ.
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"И "Народному фронту", и БПП, и ряду других партий давно пора понять, что самодостаточные люди, средний и креативный класс, давно ищут не вождей, а стабильную политическую силу, которая отстаивает их интерес", – сказал представитель прокуратуры.
По мнению Луценко, старые партии не имеют шансов в Украине, а потому власти нужно "самоочиститься, обновиться и объединиться".
Луценко не стал говорить о своем возможном участии в этом проекте на предстоящих в 2019 году парламентских выборах, предложив посмотреть сначала на результаты президентских выборов.
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