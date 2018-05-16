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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Луценко хоче створити нову партію: деталі

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Юрій Луценко
Юрій Луценко / 24 Канал

Генеральний прокурор Юрій Луценко хотів би, щоб в Україні з’явилася нова правоцентристська партія.

Про це генпрокурор розповів в інтерв’ю "Інтерфакс".

За словами Луценка, така партія має стати провайдером плану європейських реформ.

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"І "Народному фронту", і БПП, і низці інших партій давно пора зрозуміти, що самодостатні люди, середній і креативний клас, давно шукають не вождів, а стабільну політичну силу, яка відстоює їх інтерес", – сказав представник прокуратури.

На думку Луценка, старі партії не мають шансів в Україні, а тому владі потрібно "самоочиститися, оновитися та об’єднатися".

Луценко не став говорити про свою можливу участь у цьому проекті на майбутніх в 2019 році парламентських виборах, запропонувавши подивитися спочатку на результати президентських виборів.

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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