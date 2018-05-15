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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Нардепи підписали подання до Конституційного суду про незаконність обрання Луценка генпрокурором

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Юрій Луценко
Юрій Луценко / Фото з відкритих джерел

45 народних депутатів підписали подання до Конституційного суду, в якому зазначили, що не визнають закон, яким було обрано Юрія Луценка генеральним прокурором.

Про це повідомляє УНІАН.

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Під час брифінгу про це заявив Віктор Чумак, народний депутат, заступник голови Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції. Він розповів, яким чином ухвалили закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури” 12 травня 2016 року.

Був внесений о 9.00 ранку до Верховної Ради, о 9.15 він був розглянутий комітетом, об 11.00 він був проголосований у залі Верховної Ради, в обід був підписаний спікером, після обіду був підписаний президентом, і о 16.00 був опублікований в газеті "Голос України,
– зазначив Чумак.

За його словами, цей закон дав можливість Луценку стати генеральним прокурором і змінив усі правила щодо призначення на посаду генпрокурора. Чумак повідомив, що 45 нардепів поставили підписи і визнали цей закон неконституціним через порушення Регламенту ВРУ. Він запевнив, що усі підписи було перевірено Апартом ВР, а саме подання буде передано до Конституційного суду.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ГПУ Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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