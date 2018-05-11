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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Луценко анонсував подання: хто з депутатів може втратити недоторканність

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Генеральний прокурор Юрій Луценко
Генеральний прокурор Юрій Луценко / 5 Канал

Нещодавно Юрій Луценко заявив, що на його столі лежать подання на п’ятьох нардепів. Наразі, він стверджує, що ще три народні депутати можуть втратити недоторканність.

Про це повідомила журналістка Анастасія Кримова у прямому ефірі 24 Каналу.

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Анастасія Кримова розповіла, що генеральний прокурор Юрій Луценко зазначив, що він має подання на п'ятьох депутатів Веховної Ради, і через це вони можуть втратити свою недоторканність.

По-перше, це депутати від фракції "Самопоміч": Єгор Соболєв та Семен Семенченко, а також позафракційний депутат Володимир Парасюк,
– зазначила журналістка.

За словами Кримової, є інформація, що цим трьом депутатам закидають організацію державного перевороту. Адже минулого року були мітинги, які потім переросли до наметового містечка біля Верховної Ради, активну участь у яких брали і Соболєв, і Семенченко, і навіть Парасюк.

Сам Семенченко не знає, що це за подання на нього і з приводу чого. Він лише зазначив його місяць тому запрошували на допит стосовно торговельної блокади з окупантами,
– відповіла Кримова.

Журналістка також повідомила, що ще раніше генеральний прокурор Юрій Луценко закидав Єгору Соболєву побиття людини.

Нардепи, на які Луценко анонсував подання
Народні депутати, на яких Луценко анонсував подання

Як прокоментувала Анастасія Кримова, іншими двома депутатами, Денисом Дзензерським та Сергієм Дунаєвим, займається Національне антикорупційне бюро.

Наразі стало відомо, що депутат Дзензерський із фракції "Народний фронт" винен банкам п’ять мільярдів гривень. Також НАЗК напередодні перевірила його декларації за 2015-16 роки, і там йдеться про те, що він задекларував подарунок на суму 36 мільйонів гривень.

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Теги: Новини політики Новини України Народний фронт Юрій Луценко Самопоміч Єгор Соболєв Семен Семенченко Володимир Парасюк Дунаєв Сергій Володимирович ГПУ
Джерело: 24 Канал
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