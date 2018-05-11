Луценко анонсировал ходатайство: кто из депутатов может потерять неприкосновенность
Недавно Юрий Луценко заявил, что на его столе лежат представления на пятерых нардепов. Сейчас он утверждает, что еще три народных депутата могут потерять неприкосновенность.
Об этом сообщила журналистка Анастасия Крымова в прямом эфире 24 Канала.
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Недавно Юрий Луценко заявил, что на его столе лежит представление на пятерых нардепов. Сейчас он утверждает, что три народных депутата могут потерять неприкосновенность.
Во-первых, это депутаты от фракции "Самопомич": Егор Соболев и Семен Семенченко, а также внефракционный депутат Владимир Парасюк,
– отметила журналистка.
По словам Крымовой, есть информация, что этим трем депутатам вменяют организацию государственного переворота. Ведь в прошлом году были митинги, которые потом переросли в палаточный городок возле Верховной Рады, активное участие в которых принимали и Соболев, и Семенченко, и даже Парасюк.
Сам Семенченко не знает, что это за представление на него и по поводу чего. Он лишь отметил, что его месяц назад приглашали на допрос относительно торговой блокады с оккупантами,
– ответила Крымова.
Журналистка также сообщила, что ранее генеральный прокурор Юрий Луценко обвинял Егора Соболева в избиении человека.
Народные депутаты, на которых Луценко анонсировал представление
Как прокомментировала Анастасия Крымова, другими двумя депутатами, Денисом Дзензерским и Сергеем Дунаевым, занимается Национальное антикоррупционное бюро.
Сейчас стало известно, что депутат Дзензерский из фракции "Народный фронт" должен банкам пять миллиардов гривен. Также НАПК накануне проверила его декларации за 2015-16 годы, и там говорится о том, что он задекларировал подарок на сумму 36 миллионов гривен.