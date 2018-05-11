21:49
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Луценко анонсировал ходатайство: кто из депутатов может потерять неприкосновенность

204 Читати новину українською
Журналистка Анастасия Крымова
Журналистка Анастасия Крымова / 24 Канал

Недавно Юрий Луценко заявил, что на его столе лежат представления на пятерых нардепов. Сейчас он утверждает, что еще три народных депутата могут потерять неприкосновенность.

Об этом сообщила журналистка Анастасия Крымова в прямом эфире 24 Канала.

Читайте также: Луценко анонсировал подписание подозрения одному из топ-чиновников Украины: названо возможное имя

Недавно Юрий Луценко заявил, что на его столе лежит представление на пятерых нардепов. Сейчас он утверждает, что три народных депутата могут потерять неприкосновенность.

Во-первых, это депутаты от фракции "Самопомич": Егор Соболев и Семен Семенченко, а также внефракционный депутат Владимир Парасюк,
– отметила журналистка.

По словам Крымовой, есть информация, что этим трем депутатам вменяют организацию государственного переворота. Ведь в прошлом году были митинги, которые потом переросли в палаточный городок возле Верховной Рады, активное участие в которых принимали и Соболев, и Семенченко, и даже Парасюк.

Сам Семенченко не знает, что это за представление на него и по поводу чего. Он лишь отметил, что его месяц назад приглашали на допрос относительно торговой блокады с оккупантами,
– ответила Крымова.

Журналистка также сообщила, что ранее генеральный прокурор Юрий Луценко обвинял Егора Соболева в избиении человека.

Нардепи, на які Луценко анонсував подання

Народные депутаты, на которых Луценко анонсировал представление

Как прокомментировала Анастасия Крымова, другими двумя депутатами, Денисом Дзензерским и Сергеем Дунаевым, занимается Национальное антикоррупционное бюро.

Сейчас стало известно, что депутат Дзензерский из фракции "Народный фронт" должен банкам пять миллиардов гривен. Также НАПК накануне проверила его декларации за 2015-16 годы, и там говорится о том, что он задекларировал подарок на сумму 36 миллионов гривен.

Теги: Новости Украины Новости политики Народный фронт Юрий Луценко Егор Соболев Самопомич ГПУ Дунаев Сергей Владимирович Владимир Парасюк Семен Семенченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 289
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
301
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 483
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1307
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 223
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук