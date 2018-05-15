Нардепы подписали представление в КС о незаконности избрания Луценко генпрокуром

45 народных депутатов подписали представление в Конституционный суд, в котором указали, что не признают закон, которым Юрий Луценко был избран генеральным прокурором.

Об этом сообщает УНИАН.

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Во время брифинга об этом заявил Виктор Чумак, народный депутат, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Он рассказал, каким образом приняли закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры” 12 мая 2016 года.

Был внесен в 9.00 утра в Верховную Раду, в 9.15 он был рассмотрен комитетом, в 11.00 он был проголосован в зале Верховной Рады, в обед был подписан спикером, после обеда был подписан президентом, и в 16.00 был опубликован в газете "Голос Украины,

– отметил Чумак.

По его словам, этот закон дал возможность Луценко стать генеральным прокурором и изменил все правила относительно назначения на должность генпрокурора. Чумак сообщил, что 45 нардепов поставили подписи и признали этот закон неконституционным из-за нарушения Регламента ВРУ. Он заверил, что все подписи были проверены Апартом ВР, и представление будет передано в Конституционный суд.