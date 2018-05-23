Персональна атака на президентів України і США: в АП відповіли щодо проплаченої зустрічі
У адміністрації президента України вимагають спростування поширеної ВВС інформації про проплачену зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу глави держави.
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Вважаємо, що поширена відверта дезінформація є частиною фейкової кампанії по дискредитації україно-американських відносин, а також персональною атакою на президентів України і США,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, у прес-службі наголошують, що україно-американський саміт у червні 2017 був організований виключно офіційними дипломатичними каналами, у тому числі Посольством України в США.
Нагадаємо, напередодні BBC інформував, що зустріч Петра Порошенка з Дональдом Трампом у Білому домі відбулась за сприяння адвоката американського президента, який отримав за це немалу винагороду.
За даними видання, адвокат президента США Майкл Коен отримав щонайменше 400 тисяч доларів за допомогу в організації першої зустрічі президента України Петра Порошенка та Дональда Трампа, що відбулась у червні 2017 року.