Будуються приміщення, у яких житимуть понад 20 тисяч військових, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко розповів про будівництво приміщень, у яких будуть розміщуватися українські військовослужбовці.

Про це повідомляє Порошенко у Twitter.

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В 21 області виростуть 184 нові, комфортабельні приміщення, які матимуть мало що спільного з казармами радянського зразка,

– заявив президент України.

Зокрема, він додав, що у цих приміщеннях розмістяться 23 тисячі військовослужбовців.

"Це – наймасштабніший будівельний проект у ЗСУ. Третина помешкань вже будується", – наголосив Порошенко.