Будуються приміщення, у яких житимуть понад 20 тисяч військових, – Порошенко
Президент України Петро Порошенко розповів про будівництво приміщень, у яких будуть розміщуватися українські військовослужбовці.
Про це повідомляє Порошенко у Twitter.
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В 21 області виростуть 184 нові, комфортабельні приміщення, які матимуть мало що спільного з казармами радянського зразка,
– заявив президент України.
Зокрема, він додав, що у цих приміщеннях розмістяться 23 тисячі військовослужбовців.
"Це – наймасштабніший будівельний проект у ЗСУ. Третина помешкань вже будується", – наголосив Порошенко.
Джерело: 24 Канал
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