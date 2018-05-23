Луценко с США объяснил, платили за встречу Трампа с Порошенком

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Администрация президента категорически опровергает любое финансирования встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

Об этом генпрокурор сообщил в эфире "Голоса Америки".

Также Луценко, который 22 мая улетел в США, высказал сожаление о том, чтов последнее время даже очень солидные западные издания не пользуются принципом сбалансированной информации и не пытаются узнать точку зрения стороны, о которой они пишут.

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"О вопросе о встрече Порошенко и Трампа администрация президента Украины уже дала обоснованный ответ. Информация, распространенная BBC в заявлении, признана недостоверной, и администрация президента категорически опровергает любые финансирования встречи двух глав государств", – сказал он.

Напомним, накануне BBC информировал, что встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом в Белом доме состоялась при содействии адвоката американского президента, который получил за это немалое вознаграждение.



По данным издания, адвокат президента США Майкл Коэн получил не менее 400 тысяч долларов за помощь в организации первой встречи президента Украины Петра Порошенка и Дональда Трампа, состоявшейся в июне 2017 года.