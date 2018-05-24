"Кровавая Джина", или кого испугалась Россия?

В понедельник, 21 мая, присягу приняла новый директор ЦРУ Джина Хаспел.

Церемония проходила в штаб-квартире спецслужбы в Лэнгли в присутствии президента США Дональда Трампа.

Читайте также: В США на должность главы ЦРУ официально утверждена Джина Хаспел

Джина Хаспел прослужила в этом агентстве 30 лет, продемонстрировав незаурядный талант и преданность. Никто в этой стране не имеет лучшей квалификации для этой ключевой должности, чем вы. Вы живете в ЦРУ, Вы живете ЦРУ, Вы дышите ЦРУ, и теперь Вы возглавите ЦРУ, мои поздравления,

– заявил Трамп, представляя присутствующим 61-летнюю Джину.

Послужной список Хаспел действительно поражает – она провела в американской разведке 33 года, работала под прикрытием в том числе и заграницей – в Турции, странах центральной Европы и центральной Азии. Повышение Джины Хаспел связано с тем, что после назначения на должность госсекретаря США Майк Помпео (который сменил отправленного в отставку Рекса Тиллерсона) кресло главы ЦРУ оставалось вакантным.



Джина Хаспел, новый американский "ястреб" и по совместительству – директор ЦРУ. Слишком хорошо знает Россию, чтобы не стать русофобом – именно такое определение ей дают прокремлевские масс-медиа

Ротация кадров, таким образом, состоялась. Правда, обошлось все не безоблачно. В послужном списке Хаспел есть довольно мрачная страница – речь идет о ее участии в программе проведения допросов в отношении подозреваемых в совершении терактов 11 сентября 2001 года. Характер этих допросов (среди которых имитация утопления) позволяет расценивать их как пытки. Так, по крайней мере, пишет The Washington Post. Газета информирует, что в пятницу, 18 мая, за два дня до официального назначения, Хаспел заявила о готовности отозвать свою кандидатуру, чтобы не ставить под сомнение репутацию ЦРУ.

Однако самым весомым аргументом для самой претендентки стали, вероятно, слова поддержки от президента США Трампа. "Мой очень уважаемый кандидат на должность директора ЦРУ Джина Хаспел попала под огонь, потому что она была слишком жесткой в отношении террористов. Подумайте об этом, в эти очень опасные времена у нас есть очень квалифицированный человек, женщина, отставки которой желают демократы, потому что она слишком сурова к террору. Выиграй, Джина!", – твитнул Трамп.



Хаспел инкриминируют чуть ли не личное участие в пытках, в частности, в имитации утопления. Сама же директор ЦРУ на сенатских слушаниях заявляет, что разведка, предотвращая "теракты против нашей страны, использует законные методы".

Сказано – сделано. Джина выиграла, получив поддержку Сената, и разведку США впервые за всю историю существования ЦРУ возглавила женщина. Мимо этого факта не смогли спокойно пройти в России, хотя дело тут, конечно, не в гендере.

Читайте также: Помпео заявил о приверженности США в предоставлении оружия Украине

"Профессиональный русофоб"

Первые 15 лет Хаспел занималась различными операциями, связанными с СССР. Она также провела некоторое время в одной из стран восточной Африки, режим которой ориентировался на Советский Союз. С 1998-го по 2000 год она работала в отделе, который занимался евразийским направлением и операциями, связанными с Россией. Как заместитель директора ЦРУ Хаспел также занималась взаимодействием с британской разведкой по "делу Скрипаля". Именно она порекомендовала Трампу выдворить из США 60 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля в Солсбери,

– пишет "Газета.Ру".

И добавляет: "Эксперты предполагают, что после назначения Хаспел на пост главы ЦРУ активность американской разведки в России может повыситься. Впрочем, это не исключает и возможность сотрудничества российских и американских спецслужб – например, в сфере борьбы с терроризмом".

Другое российское издание – Regnum.ru – предоставляет слово политологу Геворгу Мирзаяну, который заявляет такое. "Можно говорить, что Джина Хаспел – русофоб, но здесь ключевое слово "профессиональный". Хаспел – человек, который видит РФ такой, какой та есть на самом деле, а не такой, как ее представляет цепочка упрямых американских конгрессменов, которые пытаются относиться к РФ так же, как в 1980-е годы прошлого века", – говорит Мирзаян.

Джина Хаспел действительно неплохо понимает, что представляет собой Россия. В официальной биографии Хаспел не указывается ее оперативная работа в Москве и знание русского языка, как и другие детали. Однако, по информации Associated Press, она работала там долгое время под прикрытием, так же, как и в Баку, и в других регионах Центральной Азии. Это происходило в период политической турбулентности и распада Советского Союза, а также формирования новых независимых государств, что, бесспорно, остается бесценным практическим опытом для понимания текущей ситуации в регионе, передает из Вашингтона корреспондент "Укринформа" Ярослав Довгопол.

Он также предполагает, что опыт Хаспел "отразится на формировании российского направления в деятельности ЦРУ", хотя и добавляет, что "сейчас ситуация для работы на российском направлении для ЦРУ остается непростой после выдворения Вашингтоном, а потом и Москвой части резидентуры под дипломатическим прикрытием из посольств и консульств в России и США".

Хотя Джине Хаспел не привыкать к трудностям. Она – дочь американского военного летчика, которая вырастала на авиабазах по всему миру и провела часть детства в Кентукки – южном штате, который известен своим низким уровнем образования и высокой безработицей. Ее первая длительная командировка в качестве офицера ЦРУ состоялась в Африке, где ее окружение состояло в основном из мужчин, привыкших отдавать приказы и доминировать. Хаспел выстояла и через год после возвращения из Африки отправилась в Россию.

"Таким образом, в разгар "рашагейта" и напряженности в российско-американских отношениях на пост главы ЦРУ может прийти жесткий и осведомленный относительно правил политического истеблишмента Вашингтона шпион. К тому же, женщина – и ее номинация в рамках национальной разведки уже историческая: до этого Центральным разведывательным управлением всегда руководили мужчины. К тому же, она блестяще владеет русским и турецким языками. До нее, насколько это известно из открытых источников, русский не знал ни один руководитель ЦРУ", – резюмирует "Русская служба Би-Би-Си".

"Лично руководила пытками"

И если русский Хаспел знает, то жалости, очевидно, не знает совсем. По крайней мере, если верить такой одиозной личности, как Эдвард Сноуден. Известный разоблачитель спецслужб подтверждает информацию о том, что новый директор ЦРУ Джина Хаспел принимала участие в программе пыток заключенных, которые находятся в американских тюрьмах.

По данным Сноудена, Хаспел лично отдала приказ об уничтожении 92 видеокассет, которые могли бы служить доказательствами пыток. Среди них – избиение беременной женщины, изнасилование мужчины, который отказался от обеда, и замораживание до смерти закованного в наручники подозреваемого.

В марте газета New York Times сообщила, что в 2002 году Хаспел наблюдала за пытками двоих подозреваемых в терроризме и позднее участвовала в уничтожении кассет, которые подтверждали жестокие допросы в секретной тюрьме в Таиланде. Ее имя фигурирует в сверхсекретном указе, согласно которому все записи пыток должны быть уничтожены.

Читайте также: В американском суде Трампу запретили блокировать "хейтеров" в Twitter

Подобную информацию по поводу Хаспел с особым наслаждением смакуют росСМИ, которые также сообщают о том, что "в июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил выдать ордер на арест Хаспел. Поводом стало дело Абу Зубайди, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде".

"Джину выпустили из бутылки" – под таким заголовком вышел материал на сайте российского НТВ. В нем рассказывается о том, как во время сенатских слушаний, где обсуждали кандидатуру Хаспел, на вопрос сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис, считает ли Хаспел жестокие методы допросов аморальными, последняя ответила следующее: "Я считаю, что ЦРУ работает над предотвращением терактов против нашей страны, используя законные методы".

Шпионка, которая не любит, но понимает Россию, уже наметила себе фронт работ, который обязательно должен быть выполнен в случае ее утверждения. Противостояние с Москвой будет продолжено и усилено – на разведывательном уровне точно, – говорится в публикации.

Издание также добавляет, что "даже известный русофоб Джон Маккейн" выступал против кандидатуры Хаспел.

"Чем это может обернуться для России? Она ястреб, сторонница жесткой линии. Многолетний действующий сотрудник ЦРУ – волк в овечьей шкуре. Ее подход, вероятно, такой же, как и у бывшего директора ЦРУ Майка Помпео. И мы видим, что он делает на посту госсекретаря", – говорится в статье, которая завершается ремаркой о том, что Джина Хаспел считает доказанным фактом вмешательство России в американские президентские выборы.



РосСМИ щедро раздают "комплименты" Джине Хаспел, называя ее "волком в овечьей шкуре" и отмечая, что она, вероятно, будет придерживаться линии своего предшественника Майка Помпео.

И это не единственное ее резонансное заявление. Хаспел уже включила Россию в число крупнейших мировых угроз. "Переменная, но все еще смертельная угроза исходит от террористов, от дестабилизирующего авантюризма Ирана, от агрессивной, иногда жесткой России и от амбиций Китая на мировой арене", – сказала она.

Поэтому беспокойство России назначением Джина Хаспел понять можно. Но посочувствовать Москве – нет. Наоборот, РФ хочется поздравить с достойным противником. В полку ястребов прибыло, нравится это кому-то в Кремле или нет.

Читайте также: Луценко объяснил, платили ли за встречу Трампа с Порошенко