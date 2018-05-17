В США на должности главы ЦРУ официально утверждена Джина Хаспел
В четверг, 17 мая, Сенат США утвердил назначение Джины Хаспел на должность директора Центрального разведывательного управления.
Об этом сообщает Reuters.
За решение о назначении Хаспел на должность проголосовал 51 сенатор. В то же время против такого решения проголосовали 43.
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Отметим, что Джина Хаспел, которая до этого исполняла обязанности директора ЦРУ, станет первой женщиной, которая возглавит главную спецслужбу США.
Добавим, что Хаспел имеет 33-летний опыт работы в ведомстве. Она работала агентом под прикрытием в России и странах Центральной Азии в 1990-х годах, а в начале 2000-х возглавляла секретную тюрьму в Таиланде, где удерживали подозреваемых в терроризме.
Напомним, после того, как бывшего руководителя ЦРУ США Майка Помпео утвердили на должность госсекретаря, исполняющим обязанности директора ведомства стала его бывшая заместитель Джина Хаспел.