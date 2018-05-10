Пытки и жестокость на допросах: Джина Гаспел сделала заявление о своем руководство в ЦРУ

Джина Гаспел, исполняющая обязанности директора ЦРУ, во время слушания в Сенате США заверила, что под своим руководством не позволит пыток на допросах.

Об этом сообщает Reuters.

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По ее словам, в это бурное время, будучи главой ведомства, она не допустит таких методов задержания и допроса.

Я не позволю ЦРУ заниматься деятельностью, которую считаю аморальной – даже, если технически это законно,

– отметила Гаспел.

Напомним, после того, как бывшего руководителя Центрального разведывательного управления Майка Помпео утвердили на пост госсекретаря, исполняющим обязанности директора ведомства стала его бывший заместитель Джина Гаспел. К слову, это впервые в истории, когда ЦРУ возглавит женщина.