Еще один штат США признал Голодомор геноцидом
Штат Канзас, что в США, признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает посольство Украины в США.
Прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв этой трагедии в Канзасе, подписал губернатор штата Джефф Кольер.
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Канзас стал 10 штатом, признавшим Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Источник: 24 Канал
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