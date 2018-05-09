Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом

Штат Канзас, що в США, визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу.

Про це повідомляє посольство України в США.

Прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв цієї трагедії в Канзасі, підписав губернатор штату Джефф Кольєр.

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Канзас став 10 штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.