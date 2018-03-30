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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голодомор визнали геноцидом проти України ще на одній важливій території

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Американський штат Массачусетс визнав Голодомор геноцидом українського народу
Американський штат Массачусетс визнав Голодомор геноцидом українського народу / Фото з відкритих джерел

Американський штат Массачусетс приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом проти українського народу. Відповідну прокламацію видав його губернатор Чарльз Бейкер.

Відповідну інформацію оприлюднило посольство України в США.

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"Вітаємо рішення штату Массачусетс та дякуємо народу США за солідарність та підтримку у відновленні історичної справедливості у пам'ять про мільйони жертв, які померли від свавілля режиму Сталіна", – зазначається у дописі.

У посольстві також нагадали, що станом на сьогодні, Голодомор в Україні визнано геноцидом вже у дев'яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії.

Теги: Голодомор Історія Новини США Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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