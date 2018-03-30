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Голодомор признали геноцидом против Украины еще на одной важной территории

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Американский штат Массачусетс признал Голодомор геноцидом украинского народа
Американский штат Массачусетс признал Голодомор геноцидом украинского народа / Фото из открытых источников

Американский штат Массачусетс присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Соответствующую прокламацию выдал его губернатор Чарльз Бейкер.

Соответствующую информацию обнародовало посольство Украины в США.

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"Приветствуем решение штата Массачусетс и благодарим народ США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина", – отмечается в посте.

В посольстве также напомнили, что на сегодня, Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Голодомор История
Источник: 24 Канал
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