Голодомор признали геноцидом против Украины еще на одной важной территории

Американский штат Массачусетс присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Соответствующую прокламацию выдал его губернатор Чарльз Бейкер.

Соответствующую информацию обнародовало посольство Украины в США.

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"Приветствуем решение штата Массачусетс и благодарим народ США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина", – отмечается в посте.

В посольстве также напомнили, что на сегодня, Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.