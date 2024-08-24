В самой УПЦ МП сказали, что будут существовать, поскольку это якобы объективная реальность. И провели параллели с коммунистическим режимом. Но в Сербии пошли еще дальше, выразив Онуфрию "решительную и безоговорочную поддержку".

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Как в Сербии отреагировали на запрет УПЦ МП

Там решение парламента восприняли "с глубоким возмущением". И прибегли к пафосным параллелям.

Поскольку не так давно, во время Второй мировой войны, Сербская православная церковь была запрещена и преследуема, в вашем случае мы чувствуем правдивость святых слов апостола Павла о том, что если страдает одна конечность, страдают вместе с ней все конечности, а если святится один член, то все члены радуются вместе с ним,

– написал церковник.

Патриарх сказал, что во время Второй мировой "труду и миссии нашей Церкви препятствовал откровенно тоталитарный, преступный режим марионеточного фашистского творения". А сейчас "церковь-сестру в Украине преследует декларативно демократическая власть, состоящая из ее соотечественников", и это "делает ситуацию сложнее и несравненно абсурднее", а трагедию – еще большей.

Далее Порфирий заявил, что УПЦ МП "распинают на новом кресте страданий", что повторяет сценарий Голгофы, а в обществе вернулись "к временам римских гонений на Церковь Христову". Мол, бедную УПЦ МП и так притесняли и преследовали, а теперь и подавно. На это в Сербии смотрят с тревогой и видят в этом "новый тоталитаризм". И надеются, что "ответственные люди отвернутся от своего безумия", а в Украине воцарится братская любовь. То есть чтобы московские попы свободно хозяйничали в Украине и чтобы им за это ничего не было.

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Почему заявления сербского патриарха манипулятивные

Во-первых, в Древнем Риме были не просто гонения. Христиан распинали вдоль дорог, четвертовали, им отрубали головы и их раздирали львы. Так погибли почти все апостолы. Приравнять ситуацию в современной Украине к событиям во времена Христа – это не просто абсурд, но и святотатство.

Во-вторых, методичка о "гонениях" на УПЦ МП появилась давно – еще со времен предоставления томоса. Священники ноют, что им плохо, одновременно продолжают подчиняться Москве, которая активно разрушает церкви в Украине, и Кириллу, который собственноручно составляет молитву о победе России. И лишает сана тех, кто отказывается ее читать. К тому же есть доказательства работы священников на ФСБ. Разве не пора сказать решительное "прочь от Москвы"?