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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Тортури та жорстокість на допитах: Джина Гаспел зробила заяву про своє керівництво в ЦРУ

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Джина Хаспел
Джина Хаспел / Photo by Alex Wong/Getty Images

Джина Гаспел, виконуюча обов'язки директора ЦРУ, під час слухання у Сенаті США запевнила, що під своїм керівництвом не дозволить тортур на допитах.

Про це повідомляє Reuters.

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За її словами, у цей бурхливий час, будучи главою відомства, вона не допустить таких методів затримки та допиту.

Я не дозволю ЦРУ займатися діяльністю, яку вважаю аморальною — навіть, якщо технічно це законно,
— зазначила Гаспел.

Нагадаємо, після того, як колишнього керівника Центрального розвідувального управління Майка Помпео затвердили на посаду держсекретаря, виконувачем обов'язків директора відомства стала його колишня заступниця Джина Гаспел. До слова, це вперше в історії, коли ЦРУ очолить жінка.

 

Теги: Новини політики Новини США ЦРУ
Джерело: 24 Канал
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