Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома, подтвердил переговоры с Украиной об использовании американского вооружения.

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Увеличится ли глубина ударов по России

На вопрос о возможности применения HIMARS в Курской области Кирби отметил, что изменений в инструкциях для Украины не произошло.

Чиновник подчеркнул, что США продолжают обсуждение с Киевом, но конкретных новых решений по использованию оружия обе стороны не принимали.

Я могу сказать, что не было никаких изменений в "инструкциях", которые мы давали украинцам о том, где и как они могут использовать американское оружие для самообороны с другой стороны границы,

– сказал Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией на фронте и адаптируют свою поддержку в соответствии с потребностями Украины.

Мы все еще ведем с ними переговоры. Пока я не могу говорить о каких-либо политических преимуществах в ту или иную сторону, и уж тем более не могу сказать о каких-то новых политических решениях, которые были приняты.

В то же время Кирби вспомнил о важности соблюдения международных норм в ходе боевых действий и обязательств перед международным сообществом.

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Добавим, что Вашингтон запретил Вооруженным Силам Украины использовать для ударов по России переданные дальнобойные ракеты ATACMS. Однако запрет не касается систем HIMARS, хотя и эти установки можно использовать только в приграничных районах.