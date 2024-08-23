Это подтвердил премьер-министр Норвегии. Йонас Гар Стере отметил, что важно укрепить способность украинцев производить современные артиллерийские снаряды.

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Норвегия профинансирует производство снарядов в Украине

Глава норвежского правительства отметил, что Украина имеет большую потребность в артиллерийских боеприпасах, чтобы противостоять российской агрессии.

Наше правительство приняло ряд мер для увеличения производства артиллерийских боеприпасов в Норвегии. В то же время мы видим, что важно укрепить способность украинцев производить современные артиллерийские боеприпасы в Украине,

– подчеркнул Йонас Гар Стере.

Компания Nammo заключила соглашение, которое способствует налаживанию лицензионного производства артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров в Украине украинской оборонной компанией. Силы обороны будут использовать эти боеприпасы.

Норвегия сейчас делает вклад, передавая боеприпасы из своих собственных запасов и непосредственно от промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своим "рецептом" с Украиной. Это означает, что украинские силы могут получать поставки быстрее,

– заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Норвежское правительство поддерживает сотрудничество и решило внести средства, чтобы Nammo могла передать технологии и опыт украинскому партнеру. Финансирование осуществляется через программу Нансена.

Для Украины и для нашей собственной безопасности абсолютно важно, чтобы Норвегия продолжала поддерживать оборонную борьбу Украины. Сотрудничество с украинским оборонно-промышленным комплексом является мудрым и эффективным способом поддержки украинских сил,

– подчеркнул министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Норвегия передаст Украине технологию производства снарядов / Фото Nammo