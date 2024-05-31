Во время визита в Швецию Владимир Зеленский подписал соглашения по безопасности с премьерами Норвегии и Исландии. Уже известно, что именно предусматривают эти документы.

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Украина подписала соглашение по безопасности с Исландией

В столице Швеции президент Украины вместе с премьером Исландии Бьярни Бенедиктссон подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Исландия обязалась предоставлять нашему государству всестороннюю и долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку, а также способствовать будущему членству в ЕС и НАТО.

"В течение 2024 – 2028 годов Исландия ежегодно будет выделять не менее 4 миллиардов исландских крон (почти 30 миллионов долларов)", – отметили в ОП.

Зеленский подписал соглашение по безопасности с премьером Исландии / Фото ОП

Поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения. Также Исландия готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение. Кроме того, сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности.

Уникальность соглашения в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Кроме того, Исландия будет уделять особое внимание поддержке и снаряжению украинских женщин в Вооруженных Силах Украины,

– отметили в Офисе Президента.

Также добавили, что отдельные разделы соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций против России, возмещения убытков и привлечения агрессора к ответственности. Также речь идет об укреплении социальной и гражданской инфраструктуры, в частности, в сфере образования и энергетической безопасности.

Кроме того, Исландия обязуется усилить дипломатическое представительство в Киеве для углубления сотрудничества с правительственными учреждениями, парламентом, гражданским обществом и частным сектором.

Что предусматривает соглашение по безопасности с Норвегией

Также в Стокгольме президент Украины и премьер Норвегии Йонас Гар Стере подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Уже в этом году Норвегия предоставит Украине не менее 13,5 миллиарда норвежских крон – около 1,2 миллиарда евро военной помощи. Всего в долгосрочную Программу Нансена по поддержке нашего государства Норвегия заложила почти 6,4 миллиарда евро на 2023 – 2027 годы. Норвежская поддержка будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16,

– сообщили в ОП.

Также добавили, что Норвегия сделает весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS и оборудование к ним, а также обучать специалистов.

Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества, отметили в ОП.

Президент подписал соглашение по безопасности с премьером Норвегии / Фото ОП

Кстати, невоенные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков, привлечения российского агрессора к ответственности, помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с враждебной пропагандой. Также норвежские больницы в дальнейшем будут оказывать помощь украинцам.

Норвегия твердо убеждена, что будущее Украины и ее народа – в евроатлантическом сообществе. Поэтому будет работать над будущим членством страны в НАТО,

– рассказали в ОП.

С какими странами Украина уже подписала соглашения по безопасности