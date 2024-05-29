Зеленский подчеркнул значимость совместных проектов в производстве оружия, техники и боеприпасов, а также приближение применения F-16 украинскими военными. Эти меры значительно усилят способность Украины защищать свое население.

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Испания, Бельгия и Португалия поддержали Украину

Еще три четкие голоса за Саммит мира, еще три соглашения по безопасности для Украины, еще три принципиальные подтверждения нашего ориентира – полной интеграции Украины в европейское пространство,

– заявил Зеленский.

Президент выразил благодарность Испании, Бельгии и Португалии за новые решения в поддержку Украины, ее защиты, дипломатии и совместной экономической работы, особенно в оборонно-промышленном комплексе.

"Вместе всегда сильнее!", – добавил Зеленский.

Украина может подписать соглашение по безопасности с США