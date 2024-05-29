Зеленский подчеркнул значимость совместных проектов в производстве оружия, техники и боеприпасов, а также приближение применения F-16 украинскими военными. Эти меры значительно усилят способность Украины защищать свое население.
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Испания, Бельгия и Португалия поддержали Украину
Еще три четкие голоса за Саммит мира, еще три соглашения по безопасности для Украины, еще три принципиальные подтверждения нашего ориентира – полной интеграции Украины в европейское пространство,
– заявил Зеленский.
Президент выразил благодарность Испании, Бельгии и Португалии за новые решения в поддержку Украины, ее защиты, дипломатии и совместной экономической работы, особенно в оборонно-промышленном комплексе.
"Вместе всегда сильнее!", – добавил Зеленский.
Украина может подписать соглашение по безопасности с США
- Андрей Ермак на брифинге сообщил, что в ближайшее время будет подготовлено соглашение по безопасности с США, которое позволит украинскому и американскому президентам подписать исторический документ.
- Он отметил, что ранее мало кто верил в возможность заключения такого документа по безопасности, согласованного в Вильнюсе.
- Глава Офиса президента заявил, что это будет исторический момент, когда Украина и США смогут подписать соглашение по безопасности.