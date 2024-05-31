Під час візиту до Швеції Володимир Зеленський підписав безпекові угоди з прем'єрами Норвегії та Ісландії. Уже відомо, що саме передбачають ці документи.

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Україна підписала безпекову угоду з Ісландією

У столиці Швеції президент України разом з прем'єром Ісландії Б'ярні Бенедіктссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Ісландія зобов'язалася надавати нашій державі всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку, а також сприяти майбутньому членству в ЄС і НАТО.

"Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше 4 мільярди ісландських крон (майже 30 мільйонів доларів)", – зазначили в ОП.

Зеленський підписав безпекову угоду з прем'єром Ісландії / Фото ОП

Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди. Також Ісландія готова фінансувати, закуповувати й постачати оборонні матеріали та спорядження. Окрім того, співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.

Унікальність угоди в тому, що Ісландія зобов'язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у Збройних Силах України,

– наголосили в Офісі Президента.

Також додали, що окремі розділи угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій проти Росії, відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності. Також йдеться про зміцнення соціальної й цивільної інфраструктури, зокрема, у сфері освіти й енергетичної безпеки.

Окрім того, Ісландія зобов'язується посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором.

Що передбачає безпекова угода з Норвегією

Також у Стокгольмі президент України та прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Вже цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 мільярда норвезьких крон – близько 1,2 мільярда євро військової допомоги. Загалом у довгострокову Програму Нансена з підтримки нашої держави Норвегія заклала майже 6,4 мільярда євро на 2023 – 2027 роки. Норвезька підтримка триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

Разом з союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16,

– повідомили в ОП.

Також додали, що Норвегія зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS та обладнання до них, а також навчатиме фахівців.

Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва, наголосили в ОП.

Президент підписав безпекову угоду з прем'єром Норвегії / Фото ОП

До речі, невійськові блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення російського агресора до відповідальності, допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з ворожою пропагандою. Також норвезькі лікарні надалі надаватимуть допомогу українцям.

Норвегія твердо переконана, що майбутнє України та її народу – у євроатлантичній спільноті. Тому працюватиме над майбутнім членством країни в НАТО,

– розповіли в ОП.

З якими країнами Україна вже підписала безпекові угоди