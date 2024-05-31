Существует подозрение, что соответствующее разрешение пока что не касается дальнобойных ракет ATACMS. Однако Силы обороны Украины теперь, вероятно, имеют право наносить удары с помощью систем HIMARS, боеприпасов GMLRS и артиллерии по российской территории, с которой постоянно атакуют Харьковскую область.

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Американское оружие против России

Аналитики называют решение Белого дома "новой политикой США". По их словам, украинская армия может использовать американскую артиллерию и запускать ракеты малой дальности с пусковых установок HIMARS против командных пунктов, складов оружия и других объектов в России.

В то же время эта политика не дает Украине разрешения использовать ракеты "земля – земля" большой дальности ATACMS на территории России,

– пишет газета The Wall Street Journal.

Следует отметить, что Силы обороны Украины имеют достаточно ограниченный зеленый свет на применение американских арсеналов – по регионам, из которых захватчики обстреливают Харьковскую область. Очевидно, этот шаг является попыткой администрации Байдена прежде всего сдержать наступление россиян на Востоке.

Похоже, что Соединенные Штаты все еще опасаются возможной эскалации и того, что российско-украинская война может перерасти в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой. Поэтому решение об использовании оружия не принимали в течение всего времени, с тех пор, как началось полномасштабное вторжение.

Обратите внимание! Директор по делам Европы в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер в эфире телемарафона 31 подтвердил, что Байден ограниченно позволил Украине наносить удары по России. В то же время, по его словам, в Белом доме "двигались очень быстро" после того, как Россия начала наступление на Харьковщине 10 мая.

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Военный обозреватель Давид Шарп в интервью 24 Каналу отметил, что разрешение на применение оружия США, вероятно, сразу не остановит наступательные операции кремлевской армии и, к сожалению, не защитит полностью приграничные украинские области.

Однако, как он констатировал, важным является тот факт, что лед тронулся. Все же теперь Силы обороны Украины имеют больше шансов на тактический успех в Харьковской области, где в последние недели продолжаются ожесточенные бои и россияне не прекращают атак.