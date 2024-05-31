Уже получено разрешение бить по целям, которые угрожают Харькову. По этому поводу мы с ребятами утром посмеялись. Об этом в эфире 24 Канала заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

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Он добавил, что потом отдельно надо будет просить у Байдена разрешение на то, чтобы бить по целям, из которых летит по Одессе, потом отдельно по Николаеву, потом по Днепру, по Запорожью, по Киеву.

"Я посмеялся. Говорю, если бы мы с моей женой так продвигались в отношениях, детей бы еще вообще не было", – пошутил военный.

Однако то, что есть, – уже хорошо. На самом деле мы же можем бить по оккупированной территории. А для нас, здесь в Донецкой области, основные цели именно в Донецкой и Луганской областях. Оттуда и самолеты КАБы пускают, и ракеты,

– рассказал Кирилл Сазонов.

Чем важны удары

Мы же понимаем, что эта война, – это война логистики. Никто ни враг, ни мы тоже – не можем позволить себе такую роскошь, как держать много БК, пополнения, медроту, горюче-смазочные материалы возле линии соприкосновения. Ведь тогда сразу прилетает дрон или ракета с любого направления и это все взлетает в воздух.

Если мы на их территории обрежем логистику, то им нечего будет сюда бросать. Их войска уйдут сами за две недели. Ведь автомат, пушка, танк без топлива превращается в кучу железа.

Почему можно использовать только на Харьковщине

Войска можно спрятать, можно рассредоточить по территории так, что они будут очень плохой целью. Но это все пока они стоят статично. Однако когда они отправлялись в Украину, то на это есть час или несколько часов пока они соберутся, загрузятся на технику и это все колоннами отправится на территорию Украины.

Если бы в этот момент по Белгородской области, где они сконцентрированы, нанесли бы мощный ракетный удар – никакого входа, наступление на Харьковщине не было бы. Они были бы частично уничтожены там. А те, что остались, то некуда идти, некому идти, все,

– подчеркнул военный.

"Если бы у нас тогда было несколько мощных ракет, то на Харьковщине сейчас ничего бы такого страшного не происходило", – добавил Сазонов.

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