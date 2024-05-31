Вже отримано дозвіл бити по цілях, які загрожують Харкову. З цього приводу ми з хлопцями зранку посміялись. Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

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Він додав, що потім окремо треба буде просити у Байдена дозвіл на те, щоб бити по цілях, з яких летить по Одесі, потім окремо по Миколаєву, потім по Дніпру, по Запоріжжю, по Києву.

"Я посміявся. Кажу, якби ми з моєю жінкою так просувались у відносинах, дітей би ще взагалі не було", – пожартував військовий.

Проте те, що є, – вже добре. Насправді ми ж можемо бити по окупованій території. А для нас, тут на Донеччині, основні цілі саме у Донецькій та Луганській областях. Звідти й літаки КАБи пускають, й ракети,

– розповів Кирило Сазонов.

Чим важливі удари

Ми ж розуміємо, що ця війна, – це війна логістики. Ніхто ні ворог, ні ми теж – не можемо дозволити собі таку розкіш, як тримати багато БК, поповнення, медроту, паливно-мастильні матеріали біля лінії зіткнення. Адже тоді відразу прилітає дрон чи ракета з будь-якого напрямку й це все злітає в повітря.

Якщо ми на їх території обріжемо логістику, то їм нічого буде сюди кидати. Їх війська підуть самі за два тижні. Адже автомат, гармата, танк без палива перетворюється на купу заліза.

Чому можна використовувати тільки на Харківщині

Війська можна заховати, можна розосередити по території так, що вони будуть дуже поганою ціллю. Але це все доки вони стоять статично. Проте коли вони вирушали в Україну, то на це є година або декілька годин поки вони зберуться, завантажаться на техніку й це все колонами вирушить на територію України.

Якби в цей момент по Білгородській області, де вони сконцентровані, завдали б потужного ракетного удару – ніякого входу, наступ на Харківщині не було б. Вони були б частково знищені там. А ті, що залишились, то нема куди йти, нема кому йти, все,

– наголосив військовий.

"Якби в нас тоді було декілька потужних ракет, то на Харківщині зараз нічого б такого страшного не відбувалося", – додав Сазонов.

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