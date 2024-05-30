Переваги ASC 890

Про це розповів речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За словами Євлаша, літак стане потужним підсиленням для винищувачів F-16.

Дивіться також Чи стануть літаки ASC 890 легкою здобиччю для росіян: є важливий нюанс

У Повітряних силах уточнили, що ASC 890 є аналогом шведського "повітряного радара" AWACS, а також російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які уже ставали ціллю українських військових.

Цей літак унікальний у своєму роді. Це такий собі AWACS. Літак, наче літаючий радар, допомагає підсвічувати та виявляти цілі. Такі літаки є у росіян. Два з них ми вже знищили. Його наявнсть дозволить нам виявляти цілі такі як, наприклад "Шахеди", коли вони намагаються десь заховатися в гирлах річок. Літак буде бачити їх зверху, підсвічувати,

– сказав Євлаш.

ASC 890 стане підсиленням F-16

Також за допомогою літака AWACS (ASC 890) Сили оборони зможуть виявляти ще на підступах російські ракети, літаки. Зокрема, цей літак може фіксувати радіолокаційні станції ворога, виявляти його координати.

"Це звичайно допоможе нашим системам і літакам, в тому числі F-16. Літак стане потужним його підсиленням для виявлення цілей з безпечної відстані та підсвічення їх для Сил оборони", – розповів Євлаш.

Україна отримає літак ASC 890: головне