Про це заявила Анналена Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі. Також глава МЗС додала, що її держава виділить Україні додаткові 500 мільйонів євро.

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Україна отримає від Німеччини Patriot

Посадовиця зазначила, що в НАТО дотримуються принципу "один за всіх, усі за одного".

Жорстока агресія Путіна проти України та його провокації на зовнішніх кордонах ЄС і НАТО вимагають нашої непохитної єдності,

– наголосила Бербок.

Також додала, що міжнародне право однозначне: держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й обов'язок захищати своїх громадян. Глава МЗС наголосила, що німецька військова підтримка України відповідає цим принципам.

Зміцнення протиповітряної оборони України залишається вкрай важливим. Німеччина надає ще одну систему Patriot і додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми повинні підтримувати нашу непохитну підтримку та відданість,

– підкреслила очільниця німецького МЗС.

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Характеристики Patriot / Інфографіка 24 Каналу

Коли Patriot буде в Україні