Україні бракує систем ППО, аби повністю закрити Харківську область від ударів. Водночас проблема не лише в них. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, що для захисту Харкова необхідний не лише Patriot.

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Що потрібно для захисту Харкова від обстрілів

Кількість балістики, крилатих ракет, дронів, керованих авіаційних бомб, яку використовують проти Харкова, справді вражає. Для того, аби захистити місто та область від безперервних ворожих атак потрібні не лише комплекси Patriot.

Для захисту Харківщини потрібні не просто системи ППО, не просто Patriot. Вони мають бути скомбінованими з певним обсягом авіаційного компонента — з F-16, тому що Patriot має бути також захищений. Нам обов'язково потрібна тактична авіація з великим плечем ураження, щоб можна було знищувати авіацію ворога і так прибрати керовані авіаційні (бомби — 24 Канал) і дрони,

– пояснив Михайло Подоляк.

Зокрема, президент Володимир Зеленський постійно наголошує нашим партнерам у гострій потребі України. Хоч, звісно, для захисту як Харкова, так і Харківщини потрібні хоча б дві додаткові системи Patriot. Адже цей комплекс ефективно працює по балістиці.

Військово-політичне керівництво України завжди пояснює, які інструменти, у якій кількості та комбінаториці мають бути на тому чи іншому напрямку для того, щоб то захистити його.

"Чи можна на це все очікувати? Можна очікувати. Усе дадуть, однак усе це буде зроблено з певним запізненням", – додав Подоляк.

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