Про це президент України заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру в Лісабоні 28 травня.

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Захист неба як пріоритет

Зеленський зокрема говорив про необхідність ухвалення двосторонніх безпекових угод, які передбачають довгострокові зобов'язання держав про постачання військової допомоги. За словами глави держави, пріоритетом нині є протиповітряна оборона.

Президент додав, що серед цих безпекових угод є домовленість із країнами, в яких є системи протиповітряної оборони.

Що стосується, наприклад, Іспанії, там я звернув би на це увагу, у нас дійсно були відповідні домовленості, і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретних ракет,

– сказав Зеленський на пресконференції.

Водночас глава держави уточнив, що не хоче розкривати деталі, доки ці системи не доставили до України.

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